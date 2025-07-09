Луцьк атакували до 50 "Шахедів" та "Кинджали": нові подробиці від мера

Пожежа в Луцьку внаслідок атаки 9 липня / © ДСНС

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Луцьк атакували у ніч проти 9 липня близько 50 безпілотників типу «Шахед» та інші дрони, чотири ракети«Кинжал» та одна крилата ракета. У місті зафіксовані пошкодження, але минулося без загиблих та постраждалих.

Про це міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив у ефірі ТСН у межах телемарафону.

«Сьогодні в нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей. Близько 50 безпілотних літальних апаратів типу „Шахед“ та інші, п’ять ракет, з яких чотири — «Кинжали», одна крилата ракета», — розповів мер Луцька.

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Наслідки атаки на Луцьк

Він повторив інформацію про пошкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Також є пошкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж було знищено, на території ще чотирьох — пожежа. На цю хвилину всі пожежі локалізовані.

«На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину. Звичайно, ми хочемо подякувати, висловити нашу шану всім, хто брав участь в протиповітряній обороні України і нашого міста цієї важкої ночі. Тому що сьогодні фактично працювали ті, хто брав участь в протиповітряній обороні протягом оцієї ночі», — висловився Поліщук.

Він також нагадав, що 6 червня Луцьк зазнав атаки, під час якої ворог застосував меншу кількість «Шахедів», але тоді було значно більше руйнувань.

«Було пошкоджено 115 будинків, в тому числі і багатоквартирні, було вибито понад 2,5 тисячі шибок ударною хвилею, уламками, дахи. Тому сьогодні ми не маємо таких руйнувань величезних, сьогодні немає людських жертв і ми за це дякуємо», — резюмував міський голова.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИНДЖАЛИ! РАКЕТИ! ДРОНИ! ЛУЦЬК ЗАЗНАВ МАСОВАНОЇ АТАКИ! НАЖИВО про НАСЛІДКИ

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 9 липня влаштувала по Луцьку найбільшу атаку ракетами та безпілотниками за весь час повномасштабної війни. Загорілися гаражі та виникла пожежа на території підприємства.