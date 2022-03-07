Львів більше не може приймати біженців: мер Садовий звернувся за допомогою

Львів більше не може приймати біженців: мер Садовий звернувся за допомогою

Міський голова стверджує, що у Львові очікують на прибуття нової хвилі втікачів від війни.

Від початку російської агресії до міста Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушених переселенців. Станом на 7 березня міська влада практично вичерпала ресурс для їхнього розселення.

Про це повідомив голова міста Андрій Садовий на спільному брифінгу із почесною послинею Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) Марією Єфросініною.

За словами Садового, Львів надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора. Для надання притулку біженцям використано 440 установ культури і освіти, а також приміщення 85 релігійних організацій. Однак, на сьогодні Львів знаходиться на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

За підрахунками міської влади, у Львові перебуває уже близько 200 тисяч переселенців, щодня 50 тисяч проходять транзитом Львівською залізницею.

“Ми знаємо, що насувається ще одна хвиля біженців. Закликаємо міжнародні організації прийти і допомогти”, – звернувся міський голова.

Нагадаємо, в Івано-Франківську створили Координаційний штаб по розміщенню тимчасово переміщених осіб на території області.

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