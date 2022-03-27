Львів оговтується від ракетних обстрілів: чиновники звітують і показують наслідки

Люди не піддаються паніці

Авіаударів зазнали нафтобаза та об’єкт оборонної інфраструктури у Львові напередодні ввечері. П'ятеро людей постраждали, але минулось без загиблих. Після обстрілу у соцмережах з’явилась інформація, що пошкоджений житловий будинок.

Про це йдеться в ТСН.

Повітряна тривога у Львові почала лунати по обіді, і вже за кілька хвилин після сирени, почали лунати перші вибухи. За інформацією львівської військової адміністрації - було два влучання ракет у нафтобазу, вона розташована в житловому кварталі. Постраждали пятеро людей, загиблих немає.

Рятувальники гасили масштабну пожежу усю ніч. І лиш над ранок її вдалось загасити.

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Майже за годину після перших вибухів рашисти завдали авіаударів по об’єкту оборонної інфраструктури. Поруч з ним теж житлові будинки, у двох школах та садочку ударною хвилею повибивало вікна. За словами мера Львова, попередньо рашисти запускали ракети з Чорного моря та Білорусі. Саме у той час, коли у сусідній Польщі з візитом перебував президент США Джо Байден.

«Ми ще до 25 лютого вивели зі Львова об’єкти мілітарної структури і ці пошкодження, які є, це пошкоджені корпуси, насправді агресор б’є по цивільних. Ударами агресор передає вітання Байдену, який зараз в Польщі, а Львів - це 70 км біля Польщі, я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза дуже висока», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий

Під час ракетних ударів патрульні затримали чоловіка, який фільмував як летить ракета та потрапляє у ціль. Працівники Служби безпеки перевіряють, хто він і навіщо фіксував обстріли. І вкотре звертаються і до мирних мешканців, до журналістів та блогерів. Не знімайте обстріли, не оприлюднюйте адреси влучань, не знімайте пошкоджені об’єкти- викладаючи це все у Мережу, ви допомагаєте ворогу. Доки немає офіційної інформації від державних структур, публікувати таку інформацію не можна.

Росіяни ракетами обстріляли Львів - авіаударів зазнала нафтобаза та об’єкт оборонної інфраструктури

«Ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а українських журналістів під 111 статтю як державна зрада. Не транслюйте те, куди летить снаряд, ви можете скоригувати вогонь і можуть бути жертви серед мирного населення», - повідомляє речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Нині Львів без повітряних тривог, люди тримаються і не піддаються паніці. Львів’яни кажуть, ворог їх не залякає, навпаки люди неабияк згуртовані і вірять у наші Збройні сили. Також сподіваються, що бомбардування Львова саме під час візиту Джо Байдена до сусідньої Польщі допоможе світовій спільноті усвідомити: Україні потрібна негайна і більш дієва підтримка.

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