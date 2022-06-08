Американці полюють на все українське: львів’яни зносять свої вишиванки для благодійного аукціону в Нью-Йорку

Американці полюють на все українське: львів’яни зносять свої вишиванки для благодійного аукціону в Нью-Йорку

У Львові збирають вишиваний одяг, щоб влаштувати аукціон у США, а на зібрані кошти- допомогти українським військовим.

Вишивані речі продаватимуть на аукціоні в Нью-Йорку, йдеться в ТСН.

Вони і зовсім новенькі, і такі, яким вже кілька десятиріч - одразу сім вишиванок з родинної колекції принесла у пункт збору пані Марія.«Ось ця вишиваночка мого сина, а ці вишиванки, які принесла - вишиванки мого батька», - каже мешканка Львова Марія.

Кожна сорочка для неї дорога, але задля перемоги їх не шкодує. Каже, хоче бути корисною у тилу. «Зібрала всі домашні вишиванки, почала оглядати, цілий день з ними бавилася, хотіла, щоб вони були у гарному вигляді. Дуже рада, бо всі підуть кошти на армію», - додає жінка.

Також читайте Хімія під ракетами і переповнені лікарні: в яких умовах доводиться лікуватись мільйону українців із онкологією

Сорочки, сукні, і навіть скатертини - лише за кілька днів організатори проєкту вже зібрали сімдесят вишиванок. Різної фактури, орнаменту та стилю. Є і вінтажні, і сучасні дизайнерські, білі на білому, червоно-чорні та такі, що вражають різнобарв’ям. «Приносять, телефонують, я під’їжджаю, забираю, їду після роботи, перед роботою і ми так привозимо і поповнюємо нашу колекцію. О така кількість за 3 дні», - розповідає авторка проєкту Мирослава Полець.

Ідею аукціону національного українського вбрання оголосили в соцмережах і львів’яни масово почали трусити свої шафи. Люди, які приносять етно-одяг, часто залишають такі записки. «Мені 82 роки, я хочу пожертвувати і слава Україні», - показують організатори.

Усі вишиванки незабаром поїдуть до США на благодійний аукціон. У Нью-Йорку його організує Тетяна, жінка жила там 18 років, а з початком повномасштабного вторгнення Росії повернулась до України, щоб волонтерити. «Спробуємо зробити фестиваль, щоб було з українською кухнею, вишиванками, спробуємо найти українських артистів», - каже волонтерка.

Полювання на українське: у Львові збирають вишиванки, щоб поміняти на автомобілі для ЗСУ

Вона каже, в Америці нині полюють за усім українським. Чи не у найбільшому попиті – символ свободи- синьо-жовтий стяг. Вишиванок продають мало і за ними ледь не в чергу шикуються. «Тягнуться за українською символікою, цим вони вважають, що підтримують Україну», - розповідає Тетяна.

Збір вишиванок триватиме до кінця місяця. Скільки зберуть сорочок та скатертин і за скільки вони підуть на аукціоні поки не загадують. Втім вже знають, на що витратять кошти від продажу - на автівки для захисників.

Читайте також:

13-річній дівчинці із Київщини довелося вдати із себе мертву, аби врятуватися від росіян

Миколаїв щодня обстрілюють, але військові вже отримали зброю, щоб зупинити ворога

Не лише супер'яхти, а й суперлітаки: майно російських олігархів заарештують по світі