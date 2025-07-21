Львів’янка, яка бездоганно писала радіодиктанти, втратила дім через атаку РФ

Христина Гоянюк біля свого будинку / © Facebook

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79-річна Христина Гоянюк зі Львова, відома як рекордсменка України за найбільшою кількістю написаних без помилок Радіодиктантів національної єдності, втратила свою квартиру внаслідок ракетного удару по Львову 12 липня.

Про це написала Римма Зюбіна на своїй сторінці у Facebook.

Історія видатної львів’янки

Про цю сумну подію повідомила акторка Римма Зюбіна, яка відкрила збір коштів на допомогу пані Христині.

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«Пані Христина Гоянюк стала знаменитою, бо не лише щорічно пише Радіодиктант національної єдності, а й майже всі 24 диктанти написала без помилок», — розповіла Зюбіна.

Христина Гоянюк біля свого будинку / © із соцмереж

Їхнє знайомство відбулося 2020 року, коли Римма Зюбіна начитувала радіодиктант, а Христина Гоянюк виявилася єдиною учасницею, яка написала його без жодної помилки.

«Наступного дня ми вже пили каву і спілкувалися так, наче знайомі все життя. Життя пані Христини наповнене яскравими емоціями, незабутніми подорожами, овіяне романтичними поезіями Вінграновського», — згадує акторка.

Зруйноване життя та пошук допомоги

Після російської атаки на Львів квартира пані Христини була повністю зруйнована. Міська влада надає допомогу мешканцям для тимчасового чи нового житла, але, як зазначає Зюбіна, цей процес нешвидкий.

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Христина Гоянюк не пропустила жодного радіодиктанту від 2000 року і неодноразово демонструвала найкращі результати. Цікаво, що за фахом пані Христина не мовознавиця, а лікарка-бактеріологиня.

«Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови», — розповідали в Національному реєстрі рекордів України, підкреслюючи її неймовірну відданість і ретельність.

Реквізити для допомоги Христині Гоянюк можна знайти в цьому Facebook-дописі.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк.

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У Львові до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.