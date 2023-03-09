Львівщина після ракетного удару 9 березня: що відбувається на місці атаки

На Львівщині 9 березня російська ракета поцілила у житловий сектор у селі Велика Вільшаниця, Золочівської територіальної громади. Загинули п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На даний момент повністю завершився розбір завалів. Кінцева кількість загиблих — п’ятеро осіб. Падіння ракети відбулося вночі. Три будинки зруйновано, кілька машин спалено, але основне — людські життя, які не повернути. Інші ракети, які летіли на Львівщину, були знешкоджені силами протиповітряної оборони. На цей раз немає пошкоджень об’єктів енергетики. Наразі ми працюємо з головою територіальної громади щодо того, як допомогти людям відновити своє житло. Але людські життя, на жаль, не повернеш", — зазначив він у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня та зранку російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Житомирі. У низці регіонів застосовали екстрені відключення світла.

Загалом російські загарбники випустили 81 ракету.

Президент Володимир Зеленський вважає, що такими діями ворог намагається зламати дух українського народу аби українці припинилися боротися проти окупантів. Зеленський наголосив, що російські ракетні підрозділи здатні атакували лише цивільних.

"Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе", – заявив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також відреагував на ракетні удари. У своєму Telegram він пояснив, що російські війська прагнуть залишити українців без світла. Він впевнений, що українці не зламаються й надалі будуть чинити опір.

"Ми впевнено продовжуємо рух до мети очищення української землі від російського непотребу", – зазначив Єрмак у дописі.