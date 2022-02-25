Львівщина приймає сотні біженців, вони прибувають приватними авто, автобусами і залізницею

У регіоні запровадили комендантську годину, з 22 до 6 ранку

Волонтери зорганізувалися, щоб розселити усіх біженців, які прибувають до Львівської області. На стадіоні «Львів-арена» центр координації. Туди також просять привозити матраци, теплі ковдри.

Про це йдеться в ТСН.

Львів’яни нині двічі ходили в укриття. Вперше близько 7 ранку. Це була перша повітряна тривога. Люди спокійно вийшли з помешкань та зайшли в укриття. До підвалів спускались цілі родини з малими дітьми, домашні улюбленці. Люди принесли з собою лише мобільні телефони і воду.

Вранці в укритті було чути кілька глухих гупань, але нічого серйозного не трапилося. Руйнування чи постраждалих немає.

«Противники зі сторони Білорусі піднімав літаки. Ми переживали, що удар може бути нанесений по критичні інфраструктурі саме міста Львова і аеропорту. Вони летіли в сторону Рівного і Києва. Є певне напруження щодо розміщення безпілотних літальних апаратів, вони справді працюють, так само і по Львівській області літаки-розвідники, відпрацьовують як кордон так і військові частини постійно», - каже голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Пообіді була друга повітряна тривога. Знову довелося спускатись до укриття. Згодом стало відомо, що тривога була пов’язана з СУ-25 Росії, штурмовик порушив повітряний простір, але удару по Львову і області не завдав.

У регіоні запровадили комендантську годину, з 22 до 6 ранку. Також після 22.00 просять не вмикати світло в помешканні.

В регіоні спецслужби фіксують диверсійні діяння. А саме нанесення червоних, білих і рожевих міток на дахах, дорогах і деревах. Просять повідомляти про такі знаки, бо вони можуть служити ворогові, як підказка для майбутнього ураження. Мітки слід засипати землею чи піском, не замальовувати і телефонувати на 102.

«Ми у випадку виявлення таких міток ретельно перевіряємо осіб причетних до їхнього нанесення і ліквідовуємо ці мітки. Це один є елементів поширення паніки», - повідомили в місцевому СБУ.

Також силовики нагадують, що ні в якому разі не можна піднімати з землі підозрілих предметів. Це можуть бути і батарейки з дротами і навіть дитячі іграшки. На Львівщину прибувають біженці. Проте скільки їх сказати важко, бо щоразу прибувають нові. Поодинокі і організовані групи.