Львівська та Полтавська області з понеділка виходять на онлайн-навчання: що робити дітям-переселенцям

Львівська та Полтавська області з понеділка виходять на онлайн-навчання: що робити дітям-переселенцям

Рішення про організацію навчального процесу кожна громада та сам освітній заклад прийматимуть самостійно.

Львівська та Полтавська області від понеділка, 14 березня, відновлюють онлайн-навчання в школах та університетах. Діти-переселенці можуть приєднатися до навчання. Для цього батькам слід записатись до місцевих шкіл.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий та місцеве видання Полтавщини.

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У Львові від понеділка, 14 березня, відновлюють навчання для школярів 1-11 класів в онлайн-форматі.

"Для дітей, які приїхали з інших регіонів і сьогодні живуть у приміщеннях наших шкіл, навчання буде організовано в приміщенні тієї ж школи, також онлайн", — каже Садовий.

Діти, які разом із рідними живуть у домівках львів’ян, приватних прихистках чи хостелах також можуть продовжити навчання. Для цього батьки мають зареєструватись у найближчій школі. Освітні заклади обіцяють надати дітям-переселенцям всю необхідну техніку для онлайн-навчання.

Дитячі садочки Львівщини наразі також приймають тимчасово переміщених осіб. Водночас місцева влада планує наступного тижня створити резервні садочки і перепланувати роботу таким чином, аби деякі садочки хоча б частково відновили роботу.

Львівські університети наразі працюють по-різному.

"Львівська Політехніка" наступного тижня ще не буде відновлювати навчання, Національний університет імені Івана Франка вже з понеділка починає навчання онлайн. Тому якщо ви студент чи студентка львівських вищих навчальних закладів, прошу вас зв’язатися з вашим університетом і отримати детальну інформацію", — зазначив Садовий.

На Полтавщині від 14 березня школи, технікуми та університети області можуть відновити дистанційне навчання. Інтернет на Полтавщині працює стабільно.

Учні, які приїхали на Полтавщину з інших областей, зможуть дистанційно навчатися в місцевих школах. Для цього один із батьків має написати заяву до відповідного закладу освіти.

"Остаточне рішення про дистанційку будуть ухвалювати кожна громада та заклад освіти. Але головна умова — безпека. Якщо є будь-яка загроза життю та здоровʼю учнів чи вчителів, навчання потрібно призупинити", — підкреслив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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