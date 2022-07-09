Львівські артилеристи розбили колону техніки окупантів у Луганській області (відео)

Львівські артилеристи з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили колону техніки російських військ у Луганській області та зафіксували це на відео.

Загалом українська артилерія "накрила" 15 російських танків та БМП.

Про це повідомили у пресслужбі бригади 9 липня.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта", – йдеться у дописі.

Там додали, що ворожу колону спершу зупинили, а в подальшому знищили.

"Гідна зустріч кожному окупанту гарантована", – запевнили в 24 ОМБр.

Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована. Опубліковано 24 ОМБр імені короля Данила Субота, 9 липня 2022 р.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на сході та зняли це на відео.