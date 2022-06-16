Львівські десантники безупинно нищать танки російських окупантів

Ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”.

Львівськими десантниками було знищено два танка російських загарбників з ПТРК “Стугна-П”.

На відео зафіксовано, як воїни-протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вдало полюють на важку бронетехніку противника.

Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”.

Раніше у травні під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, артилеристи 80 окремої десантно-штурмової бригади також здобули своєрідний рекорд: впродовж двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки ( танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

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