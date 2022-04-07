Львівські шахістки Анна та Марія Музичук не підписали лист до ФІДЕ щодо відсторонення Росії та Білорусі

Львівські шахістки Анна та Марія Музичук не підписали лист до ФІДЕ щодо відсторонення Росії та Білорусі

Відкритого листа написала Львівська обласна шахова федерація президенту Федерації шахів України щодо негайного розгляду питання про виключення російської шахової федерації та білоруської шахової федерації з ФІДЕ.

Українські шахістки Анна та Марія Музичук не підписали лист до ФІДЕ щодо відсторонення Росії та Білорусі. За це їх виключать зі Львівської обласної федерації шахів, повідомляє пресслужба ЛОШФ.

Львівська федерація також наполягає на повній забороні усім без винятку російським та білоруським шахістам у всіх турнірах, що проводяться за підтримки та організації ФІДЕ.

Також є пункт про заборону всім російським і білоруським тренерам, арбітрам, офіційним особам брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою ФІДЕ, і негайно звільнити громадян цих країн з будь-яких посад у Раді та комісіях ФІДЕ.

Федерація наполягає на негайній та беззастережній відставці А. Дворковича з посади президента ФІДЕ, як пособника та давнього поплічника кривавого диктатора путіна.

«Члени Президії, відомі гросмейстерки Музичук Анна та Музичук Марія не підписали та не підтримали цього листа. У зв'язку з цим та згідно рішення Президії від 4 квітня 2022 року ЛОШФ припиняє співпрацю з шахістками та розпочинає процедуру їх виключення з Президії та членства у федерації», – йдеться у повідомленні федерації.

Зазначимо, що раніше Анна Музичук публічно засудила вторгнення Росії в Україну. На своїй сторінці у Facebook вона закликала російських та білоруських шахістів висловити позицію проти війни, на яку росіяни відгукнулися, звернувшись до президента Владіміра Путіна.

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