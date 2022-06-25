Лягають в окопах ногами вверх і чекають на поранення: окупанти намагаються "евакуюватися" з Херсона

Деморалізовані російські окупанти в Херсонській області вишукують способи обґрунтованого повернення додому.
Загарбники намагаються отримати порянення в ноги, аби не воювати в Україні далі.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ "підкошмарюють" російські окупаційні війська поблизу Херсона і ведуть успішні бої на Запоріжжі. Росія продовжує намагаютися перекидати у напрямку Херсона якісь резерви, однак їх немає.
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