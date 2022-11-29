Лякає Гаагою: навіщо пропагандистка Симоньян заговорила про колективну відповідальність росіян після поразки РФ

Симоньян на росТБ лякала, що Гаага чекає навіть на російських двірників

Скандальна російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома тим, що напередодні 24 лютого самовпевнено заявляла, що Росія захопить Україну "за два дні", заявила, що росіянам потрібно боятися програти війну проти України, адже в іншому випадку на всіх чекає Гаага (Гаазький трибунал. – Ред.).

Про це вона заявила в ефірі програми іншого пропагандиста Володимира Соловйова.

"Якщо ми примудримося програти Гаага – умовна або конкретна — чекає навіть на двірника, який бруківку всередині за кремлівською стіною підмітає. Що нам від того, що ще один район Києва залишиться без світла або не залишиться? Масштаб катастрофи, в яку обернеться наша країна, якщо ми примудримося це програти, навіть уявити не можна. Тому Гааги боятися — в ліс не ходити", — заявила Симоньян.

Соловйов своєю чергою вкотре став залякувати ядерною зброєю і сказав, що якщо Росія програє, "не буде ніякої Гааги", а "весь світ — в труху".

На думку українського журналіста Андрія Цаплієнка, Симоньян начебто нарешті зрозуміла, що за злочини на розпалювачів війни чекає покарання.

Проте він зауважив, що пропагандистка залякує росіян колективною відповідальністю.

"Тому холопам треба йти вмирати на фронт, щоб еліта не сіла на лаву підсудних. Що пропонує Соловйов, щоб уникнути покарання? Та просто спалити весь світ", — зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, Симоньян заговорила про “повернення” до Києва, де планувала співати пісню "Ніч яка місячна". Українські політики жорстко відповіли пропагандистці. Також на одному з ефірів вона неочікувано закликала росіян "перестати брехати".

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що російські пропагандисти підпорядковані тим чи іншим структурам. Зокрема, Маргарита Симоньян представляє інтереси Міністерства оборони РФ.

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