Лякаються та дзвонять до поліції: в РФ мешканці повідомляють про масове нашестя дронів над Москвою

В Росії мешканці Москви масово повідомляють про безпілотники. Вони літають над будинками та промисловими об’єктами.

В Москві та області місцеві мешканці повідомляють про безпілотники. Їх помічали над будинками та нафтопереробним заводом.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, перший невідомий безпілотник там помітили 10 березня над селом Рогово під Москвою. На місце викликали поліцію, проте їм не вдалося знайти ні літальний апарат, ні його оператора. А вже через кілька днів над селищем знову кружляв безпілотник.

10 березня також чотири копрета летали над селами біля зоопарку “Планета мавп” на Калузькому шосе.

“А 12 березня черговий дрон, що летів на низькій висоті, побачили у селищі Краснопахорське. БПЛА прямував до АЗС "Татнафта" на Калузькому шосе, після чого розвернувся і полетів назад — орієнтовно у бік селищ Михайлово-Ярцевське та Армійське. Ще два дрони виявили вдень 13 березня. Один із них летів над поселенням Воронівське, а другий — через Борисівські ставки на півдні Москви у бік Капотні, де розташований НПЗ “Газпромнефти”. Кому належали безпілотники, також неясно”, — пишуть російські телеграм канали.

Ще один безпілотник росіяни виявили вночі 14 березня біля станції метро “Каховська”, що в Зюзіно. Правоохоронці країни-окупанта знайшли операторів та затримали їх. Проте ті сказали, що просто знімали нічні вулиці.

Нагадаємо, що у Москві над аеропортом "Внуково" помітили невідомий безпілотник. Працівники аеропорту повідомили про невідомий БпЛА до поліції. Офіційних коментарів влади країни-агресорки немає.

Читайте також: