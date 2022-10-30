"Ляпас, який вони отримали по заслузі" – експерт про вибухи у Севастополі та пошкодження кораблів РФ

У суботу, 29 жовтня, у Севастополі сталися вибухи, після чого стало відомо про пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ.

У тимчасово окупованому Севастополі 29 жовтня сталося кілька вибухів, як згодом стало відомом, пошкоджень зазнали кілька російських кораблів.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун говорить, що "це – прекрасний ляпас. Окупанти отримали по заслузі".

Про це він розповів 24 каналу.

За його словами, росіяни почали поширювати цинічні заяви, що нібито кораблі у цій бухті були залучені у "зерновому" коридорі.

"Це настільки цинічна заява. Вони виходять в море під прикриттям зернових караванів, обстрілюють наші міста і хочуть, щоб ми просто закрили на це очі, бо там зерно йде? Такого не буде. Це – ляпас, який вони отримали по заслузі", - зазначив він.

Ягун також нагадав, як на наступний день після підписання зернової угоди окупанти обстріляли ракетами порто в Одесі.

"Бавовна" у Севастополі

У суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що цілком ймовірною версію окупантів про атаку безпілотниками, а також припустив якусь "невелику диверсійну операцію".

Цього ж дня, пізніше, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив про про серйозні пошкодження фрегата проекту 11356Р "Адмірал Макаров" та морського тральщика проекту 266М, шифр "Аквамарин-М" – "Іван Голубець".

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