Ляшко розповів про розгромлені лікарні і про допомогу закордонних медиків, які вже працюють в Україні

Ляшко розповів про розгромлені лікарні і про допомогу закордонних медиків, які вже працюють в Україні

Українським медикам у підмогу прибувають закордонні колеги.

Третій рік поспіль медична система в Україні працювала в посиленому режимі, але із вторгненням Росіян, лікарям доводиться працювати у над навантаженні, та ще й з ризиком для життя. Адже росіяни нищать медичні установи і розстрілюють швидкі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Він зауважив, що 63 лікарні вже зазнали ушкоджень, 5 лікарів загинуло, більше 10 поранено. Підрахунок медиків із легкими пораненнями, які продовжують працювати, ще тривають.

Проте зараз немає проблем із наданням медичної допомоги, зі зруйнованих будівель людей переводять до районних лікарень, чи до центру. Ті лікарні, де лише перебиті мережі продовжують працювати, а рятувальні служби роблять усе можливе, щоб відновити постачання чи то світла, чи кисню.

Ляшко запевнив, що медиків вистачає, всі залишились на місцях. Окрім того приїздять закордонні колеги, які також допомагають. Бригада із 20 лікарів вже працюють. А також долучаються ізраїльські медики. Розгортаються додаткові госпіталі, але не озвучив їхні локації.