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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Льотчик Дмитро Фішер посмертно став Героєм України: що про нього відомо

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно полковнику Дмитру Фішеру.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Льотчику Дмитру Фішеру посмертно присвоєно звання Героя України

Льотчику Дмитру Фішеру посмертно присвоєно звання Героя України / © espreso.tv

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковнику Дмитру Фішеру — видатному льотчику-винищувачу, який загинув, захищаючи Україну. Це найвища державна нагорода присвоєна йому посмертно, за «особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Про це йдеться в Указі президента України.

Полковник Фішер, етнічний німець за походженням, був справжнім асом української авіації. Після закінчення училища у 1994 році він приєднався до 831 бригади тактичної авіації в Миргороді як пілот винищувача Су-27. У 2011 році Дмитро закінчив Національний університет оборони України і того ж року брав участь у навчаннях «Безпечне небо», де «випробовував» F-16 у повітряних боях.

Він був першокласним льотчиком-інструктором, який навчив десятки молодих пілотів. За свою кар’єру Дмитро Фішер опанував п’ять типів літаків, налітавши понад 1400 годин. З 2014 року він здійснив сотні бойових вильотів. Разом з Олександром Оксанченком, починаючи з 2016 року, Фішер неодноразово представляв Повітряні сили України на міжнародних авіаційних показах у країнах Європи, здобуваючи перемоги.

У 2018 році Дмитро Фішер звільнився зі Збройних Сил України та продовжив працювати льотчиком-випробувачем на авіазаводі «МІГремонт».

З початком повномасштабного вторгнення Росії, полковник Фішер негайно повернувся до лав Збройних Сил. Він брав активну участь у визвольних боях на Київщині, Сумщині та Харківщині, а також у ключовій операції зі звільнення острова Зміїний.

Дмитро Фішер героїчно загинув 5 червня 2022 року поблизу міста Оріхів Запорізької області. Його літак Су-27 був збитий російською ППО під час виконання надзвичайно складної бойової місії. Майже півтора року льотчик вважався зниклим безвісти. Лише на початку лютого 2024 року розвідники спецпідрозділу ГУР евакуювали тіло пілота з місця падіння літака, а у березні 2024 року експертиза ДНК остаточно підтвердила його особу.

Нагадаємо, українська військова «Анаконда» прогнозує ще кілька років війни з Росією.

Дар’я приєдналася до ЗСУ 2024 року, незважаючи на заперечення майже всіх родичів. Згодом вона стала аеророзвідницею та єдиною дівчиною-пілотом у батальйоні безпілотних систем.

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