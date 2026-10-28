Лише дві з 16 балістичних ракет збила ППО: експерт пояснив, чим користується Росія

Ракетний удар / © Associated Press

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Російські війська використовують обмежену кількість ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб завдавати ударів балістичними ракетами по Україні.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець.

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За його словами, Росія намагається скористатися обмеженими можливостями української ППО для перехоплення балістичних ракет. Насамперед проблема полягає в нестачі ракет для систем Patriot, які здатні протидіяти таким атакам.

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«Можна стверджувати, що зараз ворог використовує вікно можливостей, яке противнику надають наші обмежені можливості для того, щоб збивати балістику. Насамперед — обмежена кількість ракет до систем „Петріот“, які дійсно можуть протистояти ворожим атакам», — пояснив Згурець.

Він також навів дані щодо результатів відбиття однієї з атак. За словами експерта, із 16 ракет, про які повідомляв президент України Володимир Зеленський, вдалося збити дві.

Водночас ефективність перехоплення російських ударних безпілотників типу Shahed, за оцінкою Згурця, значно вища. Він додав, що під час атаки українська протиповітряна оборона працювала на межі своїх можливостей.

Згурець нагадав, що, за словами президента, Україні потрібно близько 350 ракет-перехоплювачів щомісяця, щоб ефективно протидіяти російським балістичним ударам.

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Водночас, за наведеними експертом даними, протягом 90 днів Україна отримала від Сполучених Штатів лише 24 такі ракети.

Через дефіцит засобів перехоплення українська сторона звертається до міжнародних партнерів із проханням посилити постачання.

За словами Згурця, міністр оборони Євгеній Хмара звернувся до п’яти країн із закликом розглянути можливість передавання Україні 10% власних запасів ракет-перехоплювачів. Серед названих держав — Німеччина, Велика Британія, Польща та Італія.

Як пояснив експерт, Україна вже має контракти на закупівлю та виробництво нових зразків озброєння. Однак до моменту, коли нові ракети надійдуть у достатній кількості, додаткові постачання від партнерів могли б допомогти підтримати необхідний рівень протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялося, що Росія розробила малогабаритну крилату ракету «Філін», яка може запускатися з мобільних наземних установок і становити загрозу для українського тилу, зокрема західних областей.

Ми раніше інформували, що Росія може зосередити виробництво на двох-трьох найефективніших типах дешевих крилатих ракет.

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