"Лише острів Москва": Зеленський пояснив, що може змусити Путіна до переговорів

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські операції та фактичне зупинення російських військ на полі бою створюють серйозні проблеми для Володимира Путіна всередині Росії.

Про це глава держави сказав кореспонденту ТСН.ua на місці удару біля однієї із багатоповерхівок у Дарницькому районі у четвер, 2 липня.

За словами президента, Росія має "великі проблеми", а Путіну складно відповідати навіть на лояльні запитання російського суспільства.

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"Безумовно, українська операція і фактичне зупинення їх на полі бою в Україні не дає спокійно відповідати Путіну на і без того лояльні запитання їхнього суспільства. Йому дуже складно відповідати, тому що у них великі проблеми", — заявив Зеленський.

На запитання, чи може "острів Крим" змотивувати Путіна до реальних переговорів, Зеленський відповів, що на нього може вплинути лише "острів Москва".

"Острів Москва його може тільки зносити. Всі його розмови про те, що він знає Крим, любить, йому це потрібно — це брехня. Він не знає нашої держави. У більшості цих міст і сіл, які вони тимчасово окупували, він не бував", — зазначив Зеленський.

Президент вважає, що Путін намагається показати власному суспільству, нібито Росія перемагає, адже йому потрібно "продати" росіянам велику перемогу.

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"Перемоги немає, перемоги не буде", — наголосив Зеленський.

За його словами, саме тому Кремль вдається до залякування України масованими ударами та агресивною риторикою.

Водночас Зеленський заявив, що такі спроби не матимуть успіху. Він також закликав партнерів не розслаблятися і продовжувати підтримувати Україну.

"Треба підтримувати Україну, тому що треба боротися разом", — підсумував президент.

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Війна в Україні: останні новини

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває на роздоріжжі між трьома сценаріями: закінчення війни, її продовження з новою мобілізацією або спроба втягнути в конфлікт європейські країни НАТО за допомогою повітряних ударів.

Також нагадаємо, у Росії посилюється паливна криза: на тлі українських атак по нафтовій інфраструктурі перебої з пальним зафіксовано майже у 80 регіонах країни, а також в окупованому Криму.

Водночас Росія завдає ударів по житлових кварталах України, намагаючись чинити психологічний тиск на мирне населення та спонукати українців вимагати від влади територіальних поступок. Президент РФ Володимир Путін живе у «рожевій інформаційній бульбашці».

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