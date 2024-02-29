"Любив дружину, обожнював сина": на Тендрівській косі загинув 21-річний боєць ССО

Під час виконання бойового завдання на Тендрівській косі серед інших спецпризначенців загинув боєць 73-го морського центру ССО, 21-річний Андрій Типусяк з Прикарпаття.

Про це повідомляє Пасічнянська ТГ Івано-Франківської області.

Зазначається, що Андрій виконував бойові завдання у зіткненні з російськими окупантами в 73-му морському центрі спеціальних операцій.

Хлопець забезпечував відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання та прийняв свій останній бій, врятувавши багатьох побратимів.

"Андрій був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, вірний… Він завжди був готовий допомогти людям, не відмовляв, якщо міг чимось підтримати, зарадити, вберегти! Саме бажання захистити найрідніших і повело серце Воїна на фронт", – йдеться в повідомленні громади.

Бойова медикиня "Госптальєрів" Катерина Галушка, яка була знайома із загиблим героєм, поділилася спогадами про нього. За словами медикині, у нього залишилися дружина і маленький син.

"Неймовірний, добрий та чудовий хлопець. Який багато сміявся. Любив свою роботу і в 21 рік гнав поперед всіх по морських хвилях. Я називала його "малий", бо навіть для моїх 26 він дійсно був як бородата дитина…

І він вмів ловити бичків, яких на острові солили, а я потім намагалась те гризти.

Він любив свою дружину і обожнював свого сина. Чомусь в памʼяті найбільше саме трішки пʼяний Андрій, який розказує про те як це круто мати сина…

Це дуже боляча втрата. Для побратимів. Для друзів. Для всіх, хто його любив.

На жаль я не можу говорити все, що думаю та відчуваю. Але щиро мрію побачити день, коли настане справедливість для деяких людей", – написала Катерина Галушка.

Андрій Типусяк

Нагадаємо, у Силах Спеціальних Операцій (ССО) ЗСУ повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій під час бойового завдання. Скільки саме українських спецпризначенців загинули, не уточнялося.

Зауважимо, що перед цим російські пропагандисти писали, що український десант намагався висадитися на Тендровській косі в Херсонській області, але нібито був розбитий. Росіяни стверджували, що загинуло близько 20 українських військових. Проте українська сторона такі цифри втрат не підтверджувала.

Раніше ми писали про батька шістьох дітей з Волині, який загинув за 2 дні до звільнення зі служби.

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