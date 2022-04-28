Любив свого пса і мріяв про майбутнє: у Кременчуці розповіли про чоловіка, якого росіяни вбили під час великоднього обстрілу

Під час обстрілу Кременчука, коли на Великдень Росія випустила по місту дев’ять ракет, загинув молодий чоловік Антон Антоненко.

Загиблий у результаті масованого удару росіян Антон Антоненко був випускником Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь". І нині працював на одному із заводів, у який поцілили окупанти.

Трагічну звістку про його смерть і повідомили у навчальному закладу.

"Колектив висловлює глибоке співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі Антона Антоненка, випускника ліцею 2001 року. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Антон загинув, виконуючи службові обов’язки", – йдеться на Facebook-сторінці навчального закладу.

Крім того, смерть чоловіка підтвердила й інша місцева жителька, яка зауважила, що на Великдень майже всі ракети росіян були спрямовані на завод, де працюють її батьки. За її словами, загиблий працював разом з її батьками, він любив свого собаку Бадді й мав плани на майбутнє: "У нього було життя, майбутнє... Було...".

"Пізніше в російських новинах напишуть, що вони нейтралізували "склад зброї НАТО". Насправді вони щойно вбили й поранили невинних працівників звичайного заводу, який забезпечує місто гарячою водою та опаленням. І ці дев'ять російських ракет забрали життя Антона Антоненка, колегу моїх батьків, сина маминої подруги", – наголосила вона.

Дівчина також додала, що хоче, аби щоденні зведення про вбитих росіянами стали просто статистикою.

"За кожною цифрою стоїть людина, життя якої не повинно було закінчуватися. Війна огидна, кривава, безжальна. І всі ті, хто приніс це на нашу землю, будуть покарані! Царство небесне, Антоне!", – додала вона.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою.

Як повідомлялося, увечері 24 квітня Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

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