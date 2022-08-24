"Люблять сакральні дати": замкомбата пояснила посилення атак окупантів під Харковом

Хоча обстріли й раніше не затихали, але зараз ворог намагається пробитися на Харківському напрямку доволі інтенсивно.

Російські окупанти активізували наступальні дії під Харковом, постійно обстрілюють і атакують позиції українських військових напередодні Дня Незалежності України.

Про це заступниця командира добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка розповіла в ефірі Апостроф TV.

За словами Чашки, на напрямку, де тримає позиції "Карпатська Січ" і Легіон Свободи останнім часом ситуація дуже ускладнилася - ворог сильно атакує, посилилися обстріли позицій.

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"Хоча обстріли й раніше не затихали, але зараз ворог намагається пробитися на нашому напрямку доволі інтенсивно. Позиції нашого батальйону обстрілюють цілодобово, ворог використовує всі види зброї, не гребує в останні дні авіацією і вже традиційними для нього забороненими видами озброєння. Постійно намагається штурмувати, прориватися, проте наші козаки дуже успішно утримують оборону, дуже активно реагують і відбивають атаки ворога. Але ситуація дуже напружена і бої йдуть дуже жорстокі", - каже заступниця комбата.

Це, на думку військової, пов'язано з тим, що окупанти, напевно, намагаються довести нам, що наша незалежність не така вже сильна й міцна.

"Вони люблять всі такі сакральні дати і вважають, що вони мають якесь значення", - додала Марія Чашка.

Нагадаємо, 23 серпня, близько 23:34, російська армія вчетверте за добу вдарила по Харкову. Під обстріл потрапив Шевченківський район.

До слова, 23 серпня Харків святкував День міста, проте окупанти не припиняли його обстрілювати.

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