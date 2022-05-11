"Любов здолає зло": у Полтавській області під час війни понад 2,5 тисячі закоханих пар одружилися (фото)

"Любов здолає зло": у Полтавській області під час війни понад 2,5 тисячі закоханих пар одружилися (фото)

Попри війну в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, життя триває й українці продовжують створювати нові сім'ї.

На Полтавщині від початку повномасштабного російського вторгнення одружилися 2 643 пар. Також на світ з'явилося майже 2 тисячі немовлят.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"Любов здолає зло! Від початку російського вторгнення на Полтавщині одружилися 2643 пари. А ще народилися 1962 немовляти", - написав він.

Очільник області побажав родинам міцного здоровʼя, віри й сил.

"Ми обовʼязково переможемо. Все буде Україна!", - підсумував він.

До слова, на початку травня одружився й сам голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він зазначив, що в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям.

Нагадаємо, брат керівника Офісу президента Денис Єрмак одружився.

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