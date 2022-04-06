Людей доводилось прикривати військовими бронежилетами: волонтери розповіли, як проводили евакуацію з Чернігова

На своєму авто В'ячеслав проїхав більше 10 тисяч кілометрів і разом з іншими волонтерами, врятував понад тисячу людей.

Понад місяць Чернігів жив в облозі. Увесь цей час російські військові обстрілювали місто з «Градів» та артилерії, скидали на житлові квартали ракети та бомби. Погодити гуманітарні коридори на Чернігівщині не вдавалося. І з-під обстрілів, ризикуючи власними життями, поранених людей звідти евакуювали київські волонтери.

Про це йдеться в ТСН.

На своєму авто В'ячеслав проїхав більше 10 тисяч кілометрів і разом з іншими волонтерами, врятував понад тисячу людей. Евакуювати мешканців Чернігова вони почали на початку березня. Першого ж дня потрапили під артилерійський обстріл.

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23 березня російські окупанти скинули авіабомби і розбомбили автомобільний міст, який з'єднував Київ і Чернігів. «Я подивився генплан міста, я зрозумів, що можна витягти людей із пішохідного мосту. Та 23 число – це останній день, коли ми змогли безпечно вивезти 200 людей з пішохідного мосту», - каже волонтер.

Потім росіяни обстріляли і пішохідний міст. Волонтери продовжили евакуювати людей іншою, об'їздною дорогою. Спершу цивільних, а згодом - поранених із чернігівських лікарень, які через обстріли окупантів залишилися без світла та води.

Любов Миронівна була серед тих, хто у чернігівську лікарню потрапив після ворожого обстрілу. Окупанти поцілили в неї на світанку, коли на фермі вона доїла корову. Досі не розуміє проти кого з них двох воювали російські загарбники.

Тяжкопоранених забирали каретою швидкої, яку передав українцям поляк. Лікарка Ольга рятувала людей під обстрілами.

«У важких ситуаціях, як правило, доводиться знімати броніки та накривати хворих, евакуйованих та лікаря прикривати», - каже боєць на позивний «Ангел».

Поруч із лікаркою завжди бійці на псевдо "Халк" і "Мер" і «Ангел». «У росіян ще є рознарядка бомбардувати, стріляти по медицині: по медичних машинах, по волонтерах, по медиках. Тому їм потрібний захист», - кажуть бійці.

До 24 лютого до початку повномасштабного вторгнення - тут лікували тільки дітей. Тепер до дитячої лікарні Охматдит волонтери звозять поранених із усієї України. Лише з Чернігівської області, розповідають лікарі, до них привезли кілька десятків поранених.

«Це поранення осколкові, або кульові. У людей стріляли і це люди не військові, це люди цивільні. Ті, які отримали також мінно-вибухові поранення і це переважно ураження кінцівок, черевної порожнини, з тяжкими пошкодженнями внутрішніх органів», - кажуть місцеві лікарі.

Як волонтери рятували людей із блокадного Чернігова

Сашко потрапив під обстріл, коли приніс батькам до окупованого села їжу. Щоб евакуювати його, волонтерам знадобилася допомога військових. «Ми витягли його джипом із міста до Куликівки і в Куликівці, вже чекав на реаномобіль, карета швидкої допомоги нашої», - кажуть волонтери.

І ще кілька днів тому до цієї ж лікарні евакуювали цілу родину. Їх російські війська поранили біля власного будинку. Того дня окупанти обстріляли цивільних людей на одній із вулиць у центрі Чернігова.

А тим, хто евакуюватися не хоче, волонтери відвозять гуманітарну допомогу. В одному з будинків пенсіонерів на Чернігівщині зараз мешкає майже сотня літніх людей. Усі вони залишилися без дому - їхні оселі зруйнували окупанти.

Сьогодні волонтери ще раз вивезуть людей із Чернігова. А вже завтра вирушать рятувати людей із інших регіонів.

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