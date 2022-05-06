"Людей годують баландою, на вулицю не випускають": у мерії Маріуполя розповіли про знущання окупантів у "фільтраційних таборах"

Окупанти незаконно примусово вивезли до російського Безіменного, до т.зв. "фільтраційного табору", понад 2000 осіб.
У цих "фільтраційних таборах" окупанти вже четвертий тиждень утримують людей, це виключно чоловіки. Росіяни утримують їх у будівлі школи, на вулицю дозволяють вийти тільки з конвоєм годують "якоюсь баландою" тричі на день, не надають медичної допомоги.
Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі Радіо НВ.
"У нас уже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектору, понад дві тисячі осіб було вивезено в Безіменне, до так званого фільтраційного табору. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, зараз уже четвертий тиждень іде. Це в реальності якась тюрма, тому що їх утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм; залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги. Взагалі всі ознаки якогось справжнього концентраційного табору", - повідомив Андрющенко.
Він також заявив, що є інформація, що цих людей переодягатимуть в українську форму і залучатимуть до параду, використовуючи як начебто полонених на 9 травня в Маріуполі. Наразі окупанти вишиковують чоловіків двічі на день і перевіряють їхню кількість.
"От так живе місто насправді, без води, без їжі, тому що того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх, і близько не вистачає. Люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць. Це просто страхіття насправді", - підсумував він.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія відводить основні війська від Маріуполя.
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