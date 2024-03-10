Людей із інвалідністю можуть мобілізувати лише за однієї умови: адвокат назвав її

Відповідно до тексту проєкту про мобілізацію, ухваленого у першому читанні, люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку.

Людей із інвалідністю можуть мобілізувати до української армії, якщо підпишуть контракт.

Про це сказав адвокат Богдан Пересада.

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Він нагадав, що, відповідно до тексту проєкту про мобілізацію, ухваленого у першому читанні, люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку від проходження служби у Збройних силах.

Відповідно до положень законопроекту не підлягатимуть мобілізації особи, зокрема " визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".

Адвокат додав, що законопроєкт передбачає, що "о соби з інвалідністю , а також особи, зазначені в абзацах другому, четвертому – чотирнадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом".

"Таким чином, станом на зараз законопроект передбачає, що особи з інвалідністю будуть мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр юстиції Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених.

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