Людей із інвалідністю можуть мобілізувати лише за однієї умови: адвокат назвав її

Відповідно до тексту проєкту про мобілізацію, ухваленого у першому читанні, люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку.
Людей із інвалідністю можуть мобілізувати до української армії, якщо підпишуть контракт.
Про це сказав адвокат Богдан Пересада.
Він нагадав, що, відповідно до тексту проєкту про мобілізацію, ухваленого у першому читанні, люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку від проходження служби у Збройних силах.
Відповідно до положень законопроекту не підлягатимуть мобілізації особи, зокрема "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".
Адвокат додав, що законопроєкт передбачає, що "особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах другому, четвертому – чотирнадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом".
"Таким чином, станом на зараз законопроект передбачає, що особи з інвалідністю будуть мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", - наголосив він.
Нагадаємо, міністр юстиції Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених.
Читайте провідні новини на сьогодні:
- За крок до захоплення Києва: Буданов розкрив унікальні деталі, хто та як зупинив окупантів
- Детальний прогноз астрологині на 2024 рік: коли закінчиться війна та які місяці будуть найважчим
- "Я просив мене добити": щемлива історія військового, який вижив після влучання ворожого дрона