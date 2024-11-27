Людей нема, ситуація критична: журналіст CNN поговорив з бійцями на Покровському напрямку

За словами бійців, РФ стягує всі сили до передової, і, очевидно, готується до великого наступу. Стримати його сил нема.

Українські військові, які тримають оборону на Покровському напрямку у Донецькій області, відчувають гостру нестачу піхоти і побоюються значного прориву ворога.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

За словами українських військових, їм доводиться використовувати безпілотники для удару по наступаючих російських підрозділах, оскільки не вистачає піхоти, щоб протистояти росіянам.

Один командир сказав журналістам видання, що Селидове, захоплене Росією в жовтні, було захищено лише шістьма українськими позиціями, що, за його оцінками, означало, що в операції брали участь близько 60 військових. Вони були швидко оточені та відступили зі значними втратами.

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Розвідник-снайпер із 15-го полку Нацгвардії "Кащей" попередив, що росіяни підтягують війська так близько до позицій оборонців, як це можливо, готуючись до штурмів.

Він припустив, що за один день, коли наступ РФ все ж почнеться, окупанти можуть зайти дуже далеко.

"Я не можу точно сказати, скільки у нас часу, якщо він взагалі є. Зараз вони максимально відкидають свої війська на передову. І тоді в один момент вони всі підуть на штурм. Вони можуть зайти дуже далеко. За один день, скажімо. Ворог наступає, тому що на землі немає людей, які обороняються. Ніхто не хоче там сидіти", – попередив військовий.

Помилок командування стає все більше, заявили кілька солдатів, поділившись епізодом, коли підрозділ українських військових був атакований безпілотниками на передовій після того, як двоє українських командирів помилково не впізнали їх.

Журналісти зауважують, що помилки є звичним явищем серед хаосу та жаху на полі бою, але така відкритість і відвертість рідко зустрічаються у військових, які роком раніше з лютою гордістю говорили про літній контрнаступ України в Курській області.

"У мене немає людей. Я один на біса. Я до біса втомився", – сказав позивний "Котя", ще один снайпер-розвідник 15-ї Нацгвардії. "Я люблю свою роботу, але нам потрібно, щоб інші молоді люди також любили цю роботу. Наша країна не спить, але люди в ній так. Тут гинуть хлопці. Це – треш", – продовжив він.

Командир загону безпілотників "Схід" зізнався, що його з побратимами направили в цей район ще в серпні і за цей час вони жодного разу не виїжджали на полігони і не поповнювали особовий склад.

"Росіяни постійно комплектуються, постійно навчаються, є певні ротації, поповнення особового складу. Ми постійно про це чуємо з перехоплень, що у них є заміни і ротації", – сказав він.

13 листопада на опублікованому з дрона відеоролику видно невеликий будинок на околиці села Петрівка, неподалік від Покровська. На кадрах видно, як місцевий житель у помаранчевій сорочці направляє російських окупантів до підвалу, де ховалися українські солдати.

Українців одного за одним виводять на денне світло і під дулами зброї змушують лягти обличчям вниз. Потім на відео видно, як один росіяни стріляє по лежачих українцях.

Раніше повідомлялося, що РФ готується до можливого контрнаступу ЗСУ на Кінбурнській косі.

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