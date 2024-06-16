"Людей немає, все забито дошками": який вигляд має колись курортний Коктебель – відео

У Мережі показали відео з Коктебеля у Криму.
Селище Коктебель колись було одним із найпопулярнішим місцем відпочинку у Криму. Проте після окупації Росією півострова та підготовки росіян до можливого наступу ЗСУ курорт вимер.
Так, один із туристів поділився кадрами з Коктебеля, де виявив повністю закриту набережну та відсутність курортного сезону.
"Сезону просто немає в Коктебелі. Взагалі ніяк. Нікого. Людей немає, сезону немає. Все закрито, забито дошками", - прокоментував він.
За його словами, уся інфраструктура міста, включно з популярним аквапарком та екскурсійні маршрути, не функціонує.
Набережна Коктебеля розібрана, жодні ремонтні роботи не ведуться.
"Це просто жах. Я взагалі не знаю, що тут відбувається. Набережна перекрита повністю. Ніде такої інформації не було", - розповідає турист.
Однак, попри 10 років окупації, в Криму все ще можна побачити таблички українською мовою "Вихід".
Нагадаємо, партизани "засвітили" охорону Кримського мосту ПЗРК (фото).
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація по-новому: посередники вже "продають" ухилянтам жінок з інвалідністю
- Перший саміт миру у Швейцарії: Путін нервує, Китай підвищує ставки, а Захід затискає санкційний зашморг
- "Кримський міст"-2: навіщо Путін будує залізницю до Маріуполя і чим її можна знищити