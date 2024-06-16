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"Людей немає, все забито дошками": який вигляд має колись курортний Коктебель – відео

"Людей немає, все забито дошками": який вигляд має колись курортний Коктебель – відео

Пуста набережна Коктебеля у Криму / Фото: скриншот

У Мережі показали відео з Коктебеля у Криму.

Селище Коктебель колись було одним із найпопулярнішим місцем відпочинку у Криму. Проте після окупації Росією півострова та підготовки росіян до можливого наступу ЗСУ курорт вимер. 

Так, один із туристів поділився кадрами з Коктебеля, де виявив повністю закриту набережну та відсутність курортного сезону. 

"Сезону просто немає в Коктебелі. Взагалі ніяк. Нікого. Людей немає, сезону немає. Все закрито, забито дошками", - прокоментував він.

За його словами, уся інфраструктура міста, включно з популярним аквапарком та екскурсійні маршрути, не функціонує. 

Набережна Коктебеля розібрана, жодні ремонтні роботи не ведуться.

"Це просто жах. Я взагалі не знаю, що тут відбувається. Набережна перекрита повністю. Ніде такої інформації не було", - розповідає турист.

Однак, попри 10 років окупації, в Криму все ще можна побачити таблички українською мовою "Вихід".

Нагадаємо, партизани "засвітили" охорону Кримського мосту ПЗРК (фото).

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