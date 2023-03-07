"Людей розривало на шматки": колишній "вагнерівець" розповів про бої у Бахмуті

"Вагнерівця" відправили назад на лінію фронту в Бахмуті після поранення руки.

Колишній 48-річний російський ув'язнений розповів, як ПВК "Вагнер" готувало його до війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Полонений російської в'язниці, який став солдатом, розповів, що упродовж трьох тижнів він проходив навчання. Зазначається, що чоловіка засудили за вбивство та пограбування. Утім, "вагнерівці" не сподівалися, що він переживе український штурм.

За його словами, "вагнерівців" навчали, як повзати в лісі. Згодом загону, у якому він перебував, наказали напасти на українську заставу в Бахмуті.

Він пригадав, що лише четверо чоловіків були «боєздатними» до кінця ночі, інші були мертві або поранені. Йому дали дозвіл відійти наступного ранку через травму руки.

«По нас стріляли два кулемети, людей розривало на шматки, але вони все нам казали: повзіть вперед і окопуйтеся", - розповідає чоловік.

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Утім, "вагнерівця" швидко визнали придатним для служби і відправили назад на лінію фронту в Бахмуті, де він побачив кількох загиблих військових.

«Ми просто склали всі трупи в одному місці і залишили їх там, не було часу ними займатися», - сказав він.

За словами чоловіка, ПВК "Вагнер" не забезпечило його частину їжею. Згодом "вагнерівець" був схоплений українськими силами.

Напередодні стало відомо, що у Росії до складу бойовиків "Вагнер" набирають колишніх пацієнтів психдиспансерів. Під час запису до ПВК у чоловіків не вимагають жодних довідок, серйозного медичного обстеження не проводять.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив заяву про проблеми під Бахмутом. За його словами, ЗСУ сформували угруповання для блокування його найманців на Бахмутському напрямку.

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