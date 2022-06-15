"Людей ще пришлють": російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки

"Людей ще пришлють": російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки

Командир батальйону окупантів роздратовано повчав молодший офіцерський склад, що потрібно берегти техніку, а не людей.

Російське військове командування через великі втрати техніки застосовує нову тактику – відправляє солдатів на штурм без прикриття техніки.

Про це пише Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, про такі випадки стало відомо у 34-й окремій мотострілцькій бригаді (в/ч 01485) з Карачаєво-Черкесії.

Після таких наступальних дій підрозділи втрачають багато особового складу вбитими та пораненими. Проте командир бригади та начальник штабу не стурбовані, поки є у розпорядженні люди. Більшість російських офіцерів взводів та рот вважають наказ злочинним і відмовляються його виконувати.

"На одній із нарад молодший офіцерський склад 1-ї та 2-ї роти поставив питання: "Чому люди наступають без техніки?", на що командир 2-го батальйону відповів: "На хрена вы людей бережете? Технику надо беречь, а людей еще пришлют", – зазначили у Страткомі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Росії поранених окупантів відмовляються лікувати медпрацівники.

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