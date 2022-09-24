"Людей там фізично немає": на окупованих територіях Запоріжжя не вистачить "голосів для референдуму" - ОВА

На окупованих територіях Запоріжжя немає людей для "голосування на референдумі".

З тимчасово окупованих територій Запорізької області виїхало три чверті населення. Тобто для проведення там "референдуму" людей немає фізично.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Щодо так званого референдуму. Наголошую, що всі спроби назвати ці дії "референдумом" є нікчемними. По-перше, на сьогодні три чверті населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України або за кордон. Тобто навіть математично неможливо буде довести, що проголосувала більшість населення. Людей там фізично немає", - зазначив він.

Старух також зазначив, що колаборанти ходять по помешканнях людей у супроводі озброєних військових, тому не важко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів.

"Тому результат псевдореферендуму цілком зрозумілий – російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій", - резюмував він.

Нагадаємо, росіяни практикують на Херсонщині "сімейне голосування" на "референдумі".

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