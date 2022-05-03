У розвідці пояснили, навіщо Росія масово депортує українців з окупованих територій та тримає їх у рабських умовах

У розвідці пояснили, навіщо Росія масово депортує українців з окупованих територій та тримає їх у рабських умовах

РФ вивозить українців з тимчасово окупованих ними територій для заміщення корінного населення на російське, щоб змінити соціально-демографічну картину у регіоні, щоб переселити людей і тримати їх у рабських умовах, як робочу силу.

Росіяни, зважаючи на історичні події, постійно чинили подібним чином, незаконно депортуючи громадян.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі НВ.

"Радянський Союз робив так на всіх територіях, і Росія продовжує цю ганебну практику. Навіщо це робиться? Перше — заміщення корінного населення на російське, для того, щоб змінити соціально-демографічну картину у цьому регіоні. По-друге — це переселення. Ви якщо подивитесь, куди їм пропонують їхати, — це виключно депресивні регіони, у яких основний контингент — малоосвічені непрофесійні люди. У порівнянні з ними населення Маріуполя — генії і Нобелівські лауреати. Вони таким шляхом отримують кваліфіковану і дуже низько оплачувану, — люди будуть перебувати майже у рабських умовах, — робочу силу. Тут суто прагматичний підхід", - пояснив він.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах.

Крім того, російські окупанти вивезли з Маріуполя понад 30 тисяч жителів.

Як повідомлялося, РПЦ допомагає Кремлю розселяти в Росії депортованих українців.

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