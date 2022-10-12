В Запорізькій ОВА розповіли, скількох людей викрали окупанти

Російські окупанти тероризують мешканців Запорізької області і майже не випускають їх з окупованих населених пунктів.

Окупаційні війська РФ викрали у Запорізькій області щонайменше 529 мирних місцевих мешканців, доля яких наразі невідома.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух 12 жовтня.

Старух каже, що після так званого "референдуму" і підписання Путіним "документа", який не має жодної юридичної сили, про нібито "приєднання" Запорізької області до РФ окупанти майже повністю перекрили виїзд для українців з окупованої частини регіону.

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"За минулу добу виїхали близько 60 людей, хоча раніше було, минулого місяця по 1,5 тис. людей виїздили з тих територій (на день. - Ред.), бо дуже тяжко жити там: ні газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, останніми тижнями Росія щодня потужно обстрілює Запоріжжя, зокрема, цивільну інфраструктуру. Цієї ночі окупанти знову обстріляли регіон. В одному із селищ родина з трьох осіб ховалася від ракет Росії у погребі і їх заблокувало там, коли житло зруйнувала ракета. Громадян врятували співробітники ДСНС.

А за ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю аж сім ракет С-300.

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