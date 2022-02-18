Людей вивозять силоміць, чоловіків не випускають: Денісова відреагувала на примусове виселення з "ЛДНР"

Людей вивозять силоміць, чоловіків не випускають: Денісова відреагувала на примусове виселення з "ЛДНР"

Денісова звернулась до міжнародної спільноти з проханням відреагувати на дії окупантів.

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти не випускають з території фейкових "ЛДНР" чоловіків призовного віку, натомість всіх інших жителів вони примусово виселяють.

Про це омбудсменка написала у Facebook.

"Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій. За попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць", - зауважила Денісова.

Правозахисники повідомляють, що ситуація на тимчасово окупованих територіях спокійна і люди нікуди не хочуть їхати.

"Примусове виселення громадян України використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту. Дорогі українські громадяни, особливо ті, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Закликаю вас не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій", - зауважила омбудсменка.

Людмила Денісова додала, що виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян.

"Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання. Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України", - написала Уповноважена Верховної ради України з прав людини.

Нагадаємо, ватажки самопроголошених "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник записали свої звернення про "загрозу війни" та примусове виселення мирних жителів ще 16 лютого.

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