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Люди без душі та совісті: розвідка опублікувала імена та адреси росіян, які вбивали українців на Київщині

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Люди без душі та совісті: розвідка опублікувала імена та адреси росіян, які вбивали українців на Київщині

facebook/Андрій Нєбитов

Також ГУР опублікувало адреси російських вбивць.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало списки російських окупантів, які причетні до геноциду в Київській області. 

Про це повідомляє українська розвідка. 

Розвідка роздобула список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков. Саме вони причетні до геноциду українців на Київщині. 

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", - наголосили у розвідці. 

© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
© ГУР Міноборони
ГУР Міноборони
©

Раніше повідомлялось, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають до України.

Також у Бучі під Києвом у катівні людям випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

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