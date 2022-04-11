Люди без душі та совісті: розвідка опублікувала імена та адреси росіян, які вбивали українців на Київщині

Люди без душі та совісті: розвідка опублікувала імена та адреси росіян, які вбивали українців на Київщині

Також ГУР опублікувало адреси російських вбивць.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало списки російських окупантів, які причетні до геноциду в Київській області.

Про це повідомляє українська розвідка.

Розвідка роздобула список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков. Саме вони причетні до геноциду українців на Київщині.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", - наголосили у розвідці.

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

ГУР Міноборони

Раніше повідомлялось, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають до України.

Також у Бучі під Києвом у катівні людям випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.