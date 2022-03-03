Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Люди без кінцівок кричали від болю: у Мережі показали жахливе відео, зняте після авіаудару Росії по Чернігову (18+)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Загинуло щонайменше 33 людини, 18 - постраждало.

У результаті російських авіаударів по житлових багатоповерхівках в Чернігові 3 березня загинуло щонайменше 33 мирних місцевих мешканців. Після влучання снаряду люди повилітали зі своїх квартир просто на асфальт, отримали травми, несумісні з життям, втратили кінцівки.

Жахливе відео, зняте одразу після трагедії одним із постраждалих, опублікували у Мережі.

На записі видно, як чоловік біжить серед зруйнованих будинків і повторює "аптека!". Він у шоковому стані та не розуміє, що відбувається навколо.

Водночас чутно інших постраждалих, які кричать від болю. Жінка плаче та кричить "там діти!". Очевидці викликають швидку, доносяться звуки сирен.

Увага! Відео 18+

У Мережі показали несамовите відео, зняте після авіаудару Росії по Чернігову

У Мережі показали несамовите відео, зняте після авіаудару Росії по Чернігову

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація