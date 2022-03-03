Люди без кінцівок кричали від болю: у Мережі показали жахливе відео, зняте після авіаудару Росії по Чернігову (18+)

Люди без кінцівок кричали від болю: у Мережі показали жахливе відео, зняте після авіаудару Росії по Чернігову (18+)

Загинуло щонайменше 33 людини, 18 - постраждало.

У результаті російських авіаударів по житлових багатоповерхівках в Чернігові 3 березня загинуло щонайменше 33 мирних місцевих мешканців. Після влучання снаряду люди повилітали зі своїх квартир просто на асфальт, отримали травми, несумісні з життям, втратили кінцівки.

Жахливе відео, зняте одразу після трагедії одним із постраждалих, опублікували у Мережі.

Також читайте У Чернігові загинуло щонайменше 33 людини внаслідок авіаудару Росії - ДСНС

На записі видно, як чоловік біжить серед зруйнованих будинків і повторює "аптека!". Він у шоковому стані та не розуміє, що відбувається навколо.

Водночас чутно інших постраждалих, які кричать від болю. Жінка плаче та кричить "там діти!". Очевидці викликають швидку, доносяться звуки сирен.

Увага! Відео 18+