Люди були в бомбосховищі, коли в будинок влучило: результат обстрілу Києва

Люди були в бомбосховищі, коли в будинок влучило: результат обстрілу Києва

Саме тому вдалося уникнути великої кількості жертв.

Вибух та пожежа на Лівому березі Києва - о 4.20 чи не всі кияни почули два потужних вибухи і почали викладати у соцмережах відео вогнів у нічному небі.

Про це йдеться в ТСН.Марафон

Це наше ППО вело вогонь по ракетах та БПЛА противника, зазначив радник ОП Олексій Арестович.

Палаючі уламки впали на житлову дев'ятиповерхівку неподалік метро Харківська, розпочалася пожежа. Минулося без загиблих, троє людей отримали поранення. Людей врятувало те, що більшість ночували у бомбосховищі.

Площа ураження 100 на 100, від першого поверху до 9, там кожна квартира без вікон. Будівля пошкоджена і навіть із іншого боку.

На місці залишилась велика вирва у людський зріст.

Рятувальники загасили пожежу і вже досліджують об’єкт, перевіряють, чи нікого не залишилась всередині.