"Люди дуже і дуже розслабилися": українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги

"Люди дуже і дуже розслабилися": українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги

Українці почали масово нехтувати сигналами повітряної тривоги, якими попереджають про рух ворожих літаків або є підтвердження запуску ракет РФ. Своєю чергою, недотримання елементарних правил призводить до смертей.

Про це повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко в ефірі всеукраїнського марафону 1 липня.

Вона нагадала, що після оголошення сигналу повітряної тривоги всі люди повинні пройти до укриття. Це допоможе зберегти життя. Як приклад речниця навела минулий обстріл багатоповерхівки Одеси, коли загинуло 8 осіб із них одне немовля. Тоді всі люди, які пішли до укриття під час сигналу повітряної тривоги, залишилися живі.

"І зараз просто нехтування цими правилами - під час сигналу повітряної тривоги люди й далі сидять у кафе, продовжують робити шопінг, гуляти по вулиці наче нічого не відбувається. Насправді, люди дуже і дуже розслабилися. Ми не повинні забувати, що у нашій країні війна і щодня ворог нагадує нам, який він підлий і підступний. І якщо дотримуватися елементарних правил під час повітряної тривоги і йти до укриття ми можемо мінімізувати жертви, а можливо, і їм запобігти", - наголосила речниця ДСНС Одещини.

Вона вкотре закликала всіх українців у всіх регіонах не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Якщо є такий сигнал, то це вже є небезпека, ми не знаємо, куди прилетить, ми повинні бути готовими до всього. І передусім, убезпечити своє життя і життя своїх рідних", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Жданов розповів, скільки у Росії є ракет.

Раніше у МВС повідомили, коли агресор знизить інтенсивність ударів.

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