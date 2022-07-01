"Люди дуже і дуже розслабилися": українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги

Українці почали масово нехтувати сигналами повітряної тривоги, якими попереджають про рух ворожих літаків або є підтвердження запуску ракет РФ. Своєю чергою, недотримання елементарних правил призводить до смертей.
Про це повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко в ефірі всеукраїнського марафону 1 липня.
Вона нагадала, що після оголошення сигналу повітряної тривоги всі люди повинні пройти до укриття. Це допоможе зберегти життя. Як приклад речниця навела минулий обстріл багатоповерхівки Одеси, коли загинуло 8 осіб із них одне немовля. Тоді всі люди, які пішли до укриття під час сигналу повітряної тривоги, залишилися живі.
"І зараз просто нехтування цими правилами - під час сигналу повітряної тривоги люди й далі сидять у кафе, продовжують робити шопінг, гуляти по вулиці наче нічого не відбувається. Насправді, люди дуже і дуже розслабилися. Ми не повинні забувати, що у нашій країні війна і щодня ворог нагадує нам, який він підлий і підступний. І якщо дотримуватися елементарних правил під час повітряної тривоги і йти до укриття ми можемо мінімізувати жертви, а можливо, і їм запобігти", - наголосила речниця ДСНС Одещини.
Вона вкотре закликала всіх українців у всіх регіонах не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Якщо є такий сигнал, то це вже є небезпека, ми не знаємо, куди прилетить, ми повинні бути готовими до всього. І передусім, убезпечити своє життя і життя своїх рідних", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Жданов розповів, скільки у Росії є ракет.
Раніше у МВС повідомили, коли агресор знизить інтенсивність ударів.
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