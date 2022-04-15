Люди евакуаційними автобусами тікали від війни: на Харківщині російські вбивці розстріляли 7 осіб

Люди рятувались від жахів війни, проте потрапили під обстріл вбивць з РФ.
У Харківській області 14 квітня російські вбивці розстріляли евакуаційні автобуси. Загинуло 7 осіб, ще 27 людей отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Відомо, що російські вбивці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення.
У прокуратурі відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, під час обстрілів у місті Таврійськ на Херсонщині загинули дві людини, троє поранених.
Також російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Василівка Запорізької області, у результаті чого є поранені й загиблі.
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