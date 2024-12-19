"Люди гинуть, а йому "цікаво". Дов***об" — Зеленський ще раз прокоментував заяву Путіна про "технологічну дуель"

Президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна "дов***обом" через те, що той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком".

"Люди гинуть, а йому "цікаво". Дов***об", — так Зеленський ще раз прокоментував заяву Путіна про "технологічну дуель" у соцмережі X.

Зазначимо, Путін запропонував Україні технологічну дуель: мовляв, Росія вдарить по Києву "Орешніком", а українці нехай виставлять ППО.

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Не залишився осторонь і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Старий, божевільний кретин", — написав Єрмак у Telegram, коментуючи виступ Путіна, який не міг вимовити фразу "Возросли налоги" і щось невиразно бурмотів.

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Нагадаємо, виступаючи на засіданні Європейської ради, президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Путіна відморозком після того, як той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком".

"Сьогодні "товариш із Кремля" сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні вже є відео, можете подивитися. Путін запропонував "технологічну дуель". Путін каже: "Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешніком" – цією новою ракетою, – а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимося, що буде. І ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки..." – сказав український президент.

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