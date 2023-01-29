“Люди гинуть безглуздо”: російській генерал та ексвіцепрезидент РФ різко “наїхав” на Шойгу (відео)

75-річний генерал, ветеран Афганістану та герой Радянського Союзу, назвав “спецоперацію” в Україні трагедією для Росії.

Колишній віцепрезидент Російської Федерації, генерал-майор у відставці Олександр Руцькой заявив, що російськими збройними силами керують некомпетентні люди, які ніколи не служили в армії, і які посилають людей на безглузду смерть.

Фрагмент його виступу під час одного із заходів Загальноросійського руху підприємців опублікував у неділю, 29 січня, Youtube-канал Kolokol.

Руцькой заявив, що розв'язана проти України війна, яку він, як це заведено в РФ, назвав “спецоперацією”, є трагедією для Росії, тому що росіян відправляють на безглузду загибель.

"Де вони захищають Росію? Заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія", - зазначив колишній віцепрезидент і додав, що в російській армії немає жодного полку, в якому не було б убитих і поранених.

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Колишній російський високопосадовець наголосив, що військове керівництво РФ нездатне проводити оперативно-стратегічні наступальні операції через свою некомпетентність.

"Чверть століття збройними силами керують узагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив, військової освіти немає, і п'ять його заступників в армії взагалі не служили. Що це за Міністерство оборони?" - заявив він.

За словами Руцького, Росія не має такої армії, яка здатна перемогти в цій війні.

"Для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше поза своєю країною", - заявив російський генерал.

75-річний генерал Олександр Руцькой народився в українському місті Проскурові (тепер — Хмельницький). Був пілотом штурмовика Су-25 під час війни в Афганістані, його літак двічі був збитий. Отримав звання героя Радянського Союзу.

Від 1991 до 1993 займав посаду віцепрезидента Російської Федерації. У 1996-2000 роках був губернатором Курської області. Почесний громадянин міста Курська.

Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вважає, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб.

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