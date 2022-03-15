"Люди гинуть від відсутності ліків, померлих нікому ховати" - влада Ізюма просить терміново організувати гумкоридори

Ізюмчани на межі, каже аступник мера Володимир Мацокін.

Місто Ізюм Харківської області два тижні перебуває в облозі російських окупантів. У місті дуже складна гуманітарна ситуація: померлих нікому ховати, вивезти людей немає змоги. Місцева влада закликає терміново організувати гуманітарні коридори з двох боків.

Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

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"Люди без води, світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення жодного! Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків ( з боку Харкова і з боку Слов’янська ) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян", - написав Мацокін.

Нагадаємо, що у Харкові під обстріл російських окупантів потрапило авто волонтерів: є загиблий.

Як повідомлялося, у Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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