"Люди гинуть від відсутності ліків, померлих нікому ховати" - влада Ізюма просить терміново організувати гумкоридори

Ізюмчани на межі, каже аступник мера Володимир Мацокін.
Місто Ізюм Харківської області два тижні перебуває в облозі російських окупантів. У місті дуже складна гуманітарна ситуація: померлих нікому ховати, вивезти людей немає змоги. Місцева влада закликає терміново організувати гуманітарні коридори з двох боків.
Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.
"Люди без води, світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення жодного! Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків ( з боку Харкова і з боку Слов’янська ) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян", - написав Мацокін.
Нагадаємо, що у Харкові під обстріл російських окупантів потрапило авто волонтерів: є загиблий.
Як повідомлялося, у Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
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