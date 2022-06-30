Люди лягали під трактори, щоб окупанти не знесли їх будинки: яка ситуація в Маріуполі 30 червня

Люди лягали під трактори, щоб окупанти не знесли їх будинки: яка ситуація в Маріуполі 30 червня

В окупованому Маріуполі центр міста - суцільні руїни. Проте росіяни намагаються показати, що “життя покращилось”. Ворог розпочав будівельні роботи – місцевим жителям обіцяють нове житло, хоча насправді готують військово-будівельний комплекс. Відбулися перші масові акції спротиву проти російсько-окупаційної влади.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 29 червня.

З російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі"

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео обміну між РФ та Україною, під час якого додому повернулося 144 захисники, більшість - оборонці "Азовсталі". Це наймасштабніший обмін від початку війни. На розміщених кадрах видно десятки карет швидкої допомоги, які приїхали надати оперативну медичну допомогу українським героям.

У Маріуполі люди лягали під трактори, щоб окупанти не знесли їхні багатоповерхівки

В окупованому Маріуполі відбулися перші масові акції спротиву проти російсько-окупаційної влади. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, спротив жителів українського Маріуполя, які не виїхали і залишилися жити у місті, набирає обертів, поступово переходячи від пасивної до активної фази протистояння.

У Маріуполі окупанти розпочали будівництво військової бази

В окупованому Маріуполі ворог розпочав будівельні роботи – місцевим жителям обіцяють нове житло, хоча насправді готують військово-будівельний комплекс. Новий банер на паркані, який має приховати від очей маріупольців правду, каже правду більше за когось.

"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак людям у місті продовжують розповідати про відновлення житла", - розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріуполі окупанти крадуть залишки головного фонтана

В окупованому Маріуполі росіяни крадуть залишки головного фонтана в сквері біля Драматичного театру. Туди звезли важку техніку, яка розбирає фонтан та відправляє його в Донецьк. Тепер мародерство називають реконструкцією.

У Маріуполі центр міста - суцільні руїни: окупанти намагаються показати, що “життя покращилось”

В окупованому Маріуполі центр міста - суцільні руїни. Проте росіяни намагаються показати, що “життя покращилось”. Весь центр міста після обстрілів окупантами перетворився в руїни. Це добре видно на відео, яке оприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко.

У Маріуполі під час розбирання завалів підірвалися двоє хлопців: обидва у реанімації

У Маріуполі двоє місцевих жителів підірвалися на гранаті - підліток 15 років та чоловік 23 років . Це сталося під час розбирання завалів в Центральному районі міста. Обидва постраждалих перебувають у реанімації.

Нагадаємо, у Лівобережному районі Маріуполя під завалами одного з житлових будинків, у який влучила авіабомба, виявили понад сотню тіл загиблих.

Тіла під завалами: у Маріуполі після авіаудару загинула понад сотня людей

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