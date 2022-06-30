Люди мріють хоча б про пів години тиші: росіяни кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська

Люди мріють хоча б про пів години тиші: росіяни кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська

Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів, там зруйновано відділ поліції, пошкоджено територію НПЗ.

Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни кинули практично всі сили на захоплення міста.

"У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції", - написав він та додав, що пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.

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Гайдай наголосив, що у місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам'янки вчора одну ДРГ було знешкоджено.

Очільник області також зазначив, що ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди". 29 червня була обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам'янки. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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