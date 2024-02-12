"Люди мруть, як мухи": росіяни обговорюють причини смертей мобілізованих, які не доїжджають до України

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови росіян, де вони обговорюють смертельні випадки під час відправлення мобілізованих на війну в Україні.

Про це йдеться у перехопенні ГУР.

"Люди дохнуть, як мухи, не доїжджаючи навіть до України", - каже подруга російського солдата.

Вони обговорювали наслідки мобілізації та випадок загибелі одного з окупантів, який навіть не доїхав до території України.

"Головне, не Україна... У нас привезли, бл*дь мертвого мужика. Він навіть до України не доїхав. Його ось на підготовці **анули, вбили", - йдеться у розмові.

Як з'ясувалося, таких смертельних випадків серед мобілізованих багато.

"Дох*я випадків... Когось повісили, мужика зґвалтували...", - сказав військовослужбовець РФ.

За словами співрозмовників, такая ситуація у лавах армії РФ склалася через те, що до них набирають всіх, кого можуть, зокрема, осіб, яких утримували в місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України. В ГУР повідомили подробиці. Там заявили, що військові навчання для росіян здійснюють "Ліванська поліція Хезболли​​" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому "Шайрат".

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