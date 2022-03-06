Люди на Київщині намагаються самостійно евакуйовуватись, але потрапляють під артилерію і обстріли

Люди на Київщині намагаються самостійно евакуйовуватись, але потрапляють під артилерію і обстріли

Є вже жертви і серед дітей

Те, що відбувається зараз у районі переправи, звідки намагаються люди на свій страх і ризик евакуюватися з цих охоплених артилерійським вогнем містечок, супутніх біля Києва - це знищення цивільних людей.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН, які стежать за тим, що відбувається.

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Просто під час роботи знімальної групи на зруйнованій переправі, через яку рятуються люди, розпочався мінометний обстріл, 120-міліметровими мінами окупанти почали гатити просто у напрямку евакуації. З перервами у хвилини 2-3 пролунало щонайменше півтора десятки мінометних залпів.

«На жаль, з пів години тому одна з мін впала там, де були люди, вони вже перейшли на той момент переправу, загинуло 4 людей, з них двоє – дітей», - повідомив журналіст.

Люди намагаються евакуйовуватися не лише пішки, є спроби їхати, але обирають напрямок, до Стоянки, там теж смертельно небезпечно.

«Ми зустріли людей, які машинами намагалися виїхати з Ірпеня і ці люди потрапили під стрілецький ворожий вогонь. Там теж, на жаль, не минулося без поранених. В автівках були діти. Чужинці просто без жалю і без розбору стріляють по цивільних автівках. Напередодні там розстріляли машину волонтерів, троє людей в ній було. Вони загинули. Була інформація, що у Гостомелі на власних подвір'ях чужинці застрелили кількох місцевих мешканців», - додають журналісти.

Буча і Ірпінь зараз все ж таки перебувають під контролем українських сил оборони. Вночі у Бучі була дуже складна ситуація. Місцеві мешканці говорять, що бачили там і ворожу бронетехніку, і ворожих піхотинців. В Ірпені точилися напередодні навіть вуличні бої. Була інформація, що український літак знищив колону ворожих танків у напрямку Стоянки. Але вчора оцю переправу бомбили російські літаки, і не минулося це безкарно для чужинців.

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Марно зараз телефонувати рідним, хто там. Немає зв'язку ні в Ірпені, ні у Ворзелі, ні у Бучі, ні в Гостомелі, тому варто набратися терпіння. Людям, які виїздять варто, за можливості, намагайтеся зв'язатися з військовими, з бійцями територіальної оборони. Вони напевне знають ситуацію і порадять, коли і як, і яким, головне, маршрутом найкраще зараз вибратися з Ірпеня, з Бучі, з Ворзеля, з Гостомеля. Те, що звідти треба виїхати - факт, але відсутність цивільних на вулицях розв'яже руки нашим військовим і вони зможуть ефективно виконувати свою роботу і ефективно боронити підступи до столиці.