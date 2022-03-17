Люди набирали воду з калюж або спускали з систем опалення - заступник мера про ситуацію у Маріуполі

Люди набирали воду з калюж або спускали з систем опалення - заступник мера про ситуацію у Маріуполі

Комунальники набирають воду та розвозять її у декілька точок в центрі міста.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів про ситуацію у місті. Зокрема, де місцеві жителі беруть воду.

Незначна частина людей, які живуть у приватному секторі, можуть брати воду з криниць, сказав він в інтерв’ю Forbes.

“Якась незначна частина людей в приватному секторі може брати воду з колодязів. Плюс у людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Хтось каже — в калюжах набираємо, коли був сніг, його топили…Також в місті є три-чотири джерела, там вода виходить на поверхню. Комунальні служби там воду беруть і розвозять в декілька точок в центрі. Але ті джерела на півмільонне місто, 272 квадратні кілометри, це ні про що”, - сказав він.

Раніше стало відомо, що Маріуполь наразі зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища.

Напередодні окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі.

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