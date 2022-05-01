"Люди нарешті в безпеці": Арахамія та Верещук прокоментували евакуацію мирних мешканців Маріуполя з "Азовсталі"

"Люди нарешті в безпеці": Арахамія та Верещук прокоментували евакуацію мирних мешканців Маріуполя з "Азовсталі"

Часткова евакуація мирних мешканців Маріуполя з заводу “Азовсталь” відбулася успішно.

В безпеці зараз понад 100 українців - зокрема діти, жінка та люди похилого віку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Голова фракції “Слуга Народу” Давід Арахамія.

За його словами, люди, які перебували та досі продовжують перебувати на теріторії заводу “Азовсталь” на власні очі побачили, як виглядає пекло.

“Зараз уже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з “Азовсталі” пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло”, - наголосив Давід Арахамія.

Він також додав, що евакуювати людей вдалось завдяки зусиллям Офісу Президента України, за підтримки ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, разом із Віцепрем'єр-міністром України - Міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Зі свого боку Ірина Верещук додала, що влада “довго мовчала”, тому що працювала над тим, щоб люди вибралися з заводу живими і неушкодженими.

“Все, що ви чули і бачили в пабліках окупантів, - неправда. Вірте і слухайте нас. Понад 100 людей евакуйовано. Операція продовжується. Деталі операції будуть згодом. Сподіваюся, уже завтра ми будемо зустрічати наших рідних маріупольців, які були змушені понад 55 дней перебувати під завалами без їжі, води і зв’язку”, - відмітила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту.

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