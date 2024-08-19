"Люди нажахані": строковиків з усієї Росії примусово відправляють до Курська – Financial Times

Майже через два тижні з початку Курської операції ЗСУ Москва все ще не зібрала достатньо сил, щоб протистояти вторгненню. Натомість командування росармії стягує до Курської області недосвідчених солдатів строкової служби з усієї країни.

Про це пише Financial Times.

Стогін стоїть по всій Росії

"Люди нажахані. Ми завалені проханнями і ледве встигаємо", – розповів журналістам Іван Чувілаєв, представник неурядової організації "Иди лесом", яка допомагає росіянам уникнути мобілізації та відправлення на війну в Україну.

Шквал звернень до організації був викликаний масовими відправленнями солдатів строковиків до Курської області.

"Це почалося в деяких регіонах, але тепер ясно, що призовників перекидають у Курськ з усієї Росії", — наголосив Чувілаєв.

На сайті Change.org вже з'явилося кілька петицій від матерів строковиків з благаннями до Путіна вивести їхніх синів із зони бойових дій.

Кого Росія кинула на захист Курської області

За даними Фонду Карнегі за міжнародний мир, кордон у Курській області охороняли прикордонні війська ФСБ, чеченські бойовики підрозділу "Ахмат" та піхотні підрозділи Московського та Ленінградського військових округів, частина особового складу яких – строковики.

За повідомленнями російських військових блогерів, у Курську область, можливо, було перекинуто кілька батальйонів з ділянок фронту у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, а також із Калінінградської області РФ. При цьому командування окупаційної армії явно намагається уникнути послаблення свого угруповання на Донеччині, де вони неухильно просуваються вперед.

"Путін сподівається стримати український наступ переважно силами призовників. Але чи зможуть вони відкинути українські війська? Я сумніваюся", — сказав російський військовий аналітик Юрій Федоров.

Він додав, що різношерстий контингент, який Росія зібрала у Курську, не має ні досвіду спільних операцій, ні часу на навчання. І навіть маючи підтримку з повітря, російські сили в Курській області значно поступаються українцям. Єдиний козир, який вони мають – активне застосування КАБів у спробі хоча б уповільнити просування ЗСУ.

Скільки строковиків відправили до Курської області

"Заповнити прогалину в Курську для Росії явно нелегко. Ще рік тому росіяни вже були змушені відправляти на фронт в Україну військовослужбовців з інших родів військ. Вони відправляли людей з флоту, з космодрому Плесецьк і так далі", — розповів старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Павло Лузін.

На думку аналітика 300 тисяч російських солдатів строкової служби – це практично єдиний значний резерв, доступний зараз Кремлю. За російськими законами, строковиків не мають права відправляти до зони бойових дій. Це також неодноразово підтверджував Путін у своїх публічних заявах. Але закон можна легко оминути, зазначив Іван Чувілаєв із НУО "Иди лесом". Для цього документи строковиків підробляють, щоб приписати їм додатковий термін служби, і змушують підписувати контракти.

"Ми точно знаємо, що з однієї військової частини в Ленінградській області до Курська перевели 250 осіб. До нас надійшли запити щодо призовників як мінімум з 10 частин — так що можна сміливо говорити про переведення близько 1000 осіб", — додав Чувілаєв.

Як у Росії виправдовують участь строковиків у війні

Депутат Держдуми Андрій Гурулєв підтвердив, що у Курську воюють строковики і навіть "відбили атаку цілої бригади без втрат".

"Мені шкода хлопців — безперечно. Але ж ми раніше з ними воювали. В Афганістані не було контрактників. А чи були контрактники в Червоній Армії?" – цитує слова депутата видання.

Нагадаємо, Україна завдала ударів по двох ключових мостах у Курській області Росії, суттєво порушивши російські маршрути постачання. Ці атаки можуть свідчити про наміри українських військ закріпитись у регіоні.

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