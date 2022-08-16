Люди не встигали добігати до укриттів: росіяни вдарили по Бахмуту з "Ураганів"

Нині рятувальники гасять численні осередки займань у приватному секторі,а люди поспіхом виїжджають з міста.

Понад два десятки знищених будинків і поранені місцеві - росіяни минулої ночі вдарили по Бахмуту на Донеччині з "Ураганів". Щільність обстрілу була така,що люди не встигали добігати до укриттів.

Найактивніше ворожі війська діють на Донецькому напрямку, намагаючись відтіснити наших оборонців з позицій та укріплень.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Приватні садиби і гаражний кооператив досі тліють після нічного масованого обстрілу окупантів міста Бахмут. Російські війська кілька годин поспіль накривали місто з реактивних систем залпового вогню Ураган. Внаслідок тільки цієї атаки зруйновано понад два десятки будинків у приватному секторі і кілька багатоповерхівок", - передають кореспонденти.

"Цієї ночі завдали потужного удару зруйновані багатоповерхівки, понад 20 суттєво пошкоджено. Поліція документує наслідки злочин", - каже інспектор з комунікацій Бахмутського відділу поліції Павло Дяченко.

Реактивні снаряди, які залпом випускають російські військові по мирним жителям на Бахмутському напрямку нищать усе довкола. Військовим, які не дають ворогу просуватись вперед і обороняють позиції довкола міста, дістається найбільше.

Із міркувань безпеки розклад евакуаційних рейсів,місце і години відправлення жителям Донеччини радять поточнювати у місцевої влади. Адже ворог постійно б’є по скупченню людей і не шкодуючи снарядів вбиває мирних жителів.

Півсотня місцевих, серед яких два десятки дітей, покинула свої домівки минулої доби, підрахували у ДСНС.

Людей доправили на станцію, звідки потяг рушив до Львова. Тим,хто за різних обставин поки відмовляється виїжджати, волонтери допомагають з продуктами.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента розповів про непрямі дані того, що росіяни намагалися домовитися із Україною.

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